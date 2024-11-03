شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة غدًا قبل الاستعداد لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الإثنين، قبل بدء الاستعدادًا لمواجهة سيراميكا فى الجولة الثانية من دورى nile المقرر لها السبت المقبل.

ويبدأ الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل، بعدما تعادل مع نظيره منية النصر، بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية.

سجل هدف الإسماعيلي، عبد الله محمد في الدقيقة 38، وشهد اللقاء مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب لمنحهم الثقة استعدادا للدفع بهم في المباريات المقبلة.

وبدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كلاً من، عبدالله جمال في حراسة المرمى، عبدالله السعيد، محمد خطاري حاتم سکر، عبدالله محمد هشام محمد عبدالرحمن الدح، إريك تراوري، عمر القط، محمد زيدان وعلي الملواني.

وشارك خلال الشوط الثاني كل من إبراهيم عبد العال، محمود ياسين أوتاكا، حسن منصور، أحمد أيمن، محمد إيهاب.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.