جمال الغندور: مدافع الأهلي كان يستحق الطرد أمام العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق جمال الغندور الخبير التحكيمي على ركلة جزاء الأهلي أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وحقق الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد،خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "ركلة جزاء الأهلي أمام العين صحيحة ومدافع الفريق الإماراتي يستحق الطرد في تلك اللقطة ولا أعلم لماذا لم يستدعيه الفار".

وأضاف: "وسام أبو علي يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، حيث دفع لاعب العين وسام بدون كرة، وحسين الشحات يستحق أيضًا ركلة جزاء أمام العين، حيث تدخل مدافع الفريق الإماراتي على قدم الشحات بدون كرة".

وأتم تصريحاته: "ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، أستحق الطرد أمام العين الإماراتي في لقطة التدخل على سفيان رحيمي".

اقرأ أيضا:

"بيبو وافق".. مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد لقب نصف العالم

"الزمالك كبير أفريقيا والعرب".. الغندور يهنئ الأهلي بالفوز على العين الإماراتي