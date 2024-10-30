«تخسر بطولة تكسب 100».. تصريحات نارية من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على العين

الشارقة - اميمة ياسر -

أدلى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصريحات قوية عقب مباراة المارد الأحمر أمام العين الإماراتي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية دون رد من توقيع وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية: «أشكر الله على المكسب والبطولة وأشكر اللاعبين، أغلقنا صفحة البطولة الماضية وركزنا في مباراة العين وربنا أكرمنا اليوم، ولا يزال أمامي مشوار طويل مع الأهلي، من أول يوم دخلت فيه الأهلي أتعلم البطولات دائمًا، كل لاعب معنا يُفكر في ذلك».

وتابع: «الأهلي يلعب على البطولات فقط، ومهما تكلمت عن جمهور الأهلي لن أوفيه حقه، من أول دقيقة لآخر دقيقة الأجواء كانت مرعبة، كنت سعيدا مع هذا الجمهور، وطالما وضعت رجلك داخل الأهلي أنت تلعب على البطولات، وعندما تخسر بطولة ستفوز بـ100، طالما دخلت الأهلي تتعود على البطولات وأنا سعيد إني في الأهلي انضممت منذ سنة وشهرين وحصدت 6 بطولات ولسه اللي جاي أقوى».

وأضاف: «الأهلي معروف في العالم كله مش في إفريقيا فقط، وطالما بتلعب في الأهلي احلم وستحقق كل ما تتمناه ولا يوجد شيء صعب على النادي، وكهربا أخويا الكبير، هو لاعب كبير ولا يوجد شخص لا يخطئ ووجوده معنا اليوم كان دافعا لنا، وحصل حاجة منه المباراة الماضية ولكن وعدناه إننا سنعود بالبطولة والحمد لله حققنا ما نريده، إحنا هنا كلنا واحد».

وحول سؤاله عن كيف يتعامل مع الضغوط، قال: «أنا إنسان بارد ولا أركز في هذه الأمور ومع احترامي لأي شخص ينتقدني كلامه لن يؤثر في وأنا أتدرب وألعب وربنا موجود وسأرى ما هو مكتوب لي، وأنا أحصل على طاقتي من كلام الناس، وأشكر كل شخص يتحدث عني بشكل سيء وأركز مع الأهلي وعملي فقط».