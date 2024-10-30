ليفربول والسيتي وانطلاق الدوري المصري.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 30-10-2024، العديد من المباريات القوية والمرتقبة في مختلف المسابقات العالمية، كما سيشهد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، بمواجهتين قويتين، حيث يلتقي حرس الحدود الصاعد للدوري الممتاز مع منافسه سموحة، بينما يصطدم طلائع الجيش بنظيره المصري.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة جديدة، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، موسم 2024/25.

ويلتقي ليفربول مع نظيره برايتون، على ملعب "فالمر" في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو لهذا الموسم.

ويلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمنا المصري عمر مرموش، مع نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في إطار منافسات بطولة كأس ألمانيا، موسم 2024/25.

ويستضيف ملعب "دوتش بانك بارك" مباراة الفريقين، والتي تأتي في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

حرس الحدود ضد سموحة، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

طلائع الجيش ضد المصري، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport".

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد إنتر ميلان، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فينيتسيا ضد أودينيزي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

أتالانتا ضد مونزا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

يوفنتوس ضد بارما، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

كأس الرابطة الإنجليزي

برايتون ضد ليفربول، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

بريستون نورث ضد آرسنال، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

أستون فيلا ضد كريستال بالاس، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

توتنهام ضد مانشستر سيتي، الساعة 11:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

كأس خادم الحرمين الشريفين

الجبلين ضد الاتفاق، الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "ssc".

كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

فرايبورج ضد هامبورج، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

هيرتا برلين ضد هايدنهايم، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

بادربورن ضد فيردر بريمن، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

ماينز ضد بايرن ميونخ، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

هوفنهايم ضد تورتيرغ، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

أرمينيا بيليفيلد ضد يونيون برلين، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

دينامودريسدين ضد دار مشتات، الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "دبي الرياضية".

كأس ملك إسبانيا

يارلا ضد فالنسيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC2 HD".

سان بيدرو ضد سيلتا فيجو، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC5 HD".

شيكلانا ضد أوساسونا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

ايكستريمادورا ضد جيرونا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 3 HD".

لاس روزاس ضد خيتافي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC3 HD".