السعودية | الشيف “ليلى عسيري ” تروي قصة توارث عائلتها لطهي الأكلات الشعبية في ‎عسير منذ 80 عاما

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

استعرضت قناة العربية قصة توارث عائلة الشيف “ليلى عسيري ” لطهي الأكلات الشعبية في ‎منطقة عسير منذ أكثر من 80 عاما.

وذكرت “عسيري”، أنها ورثت عن أبيها وجدها حرفة طهي الأكلات الشعبية المنتشرة في جنوب منطقة عسير.

وأفادت بأنها فخورة بعملها لأنه وراثة عن عائلتها التي تعد من أشهر العائلات في المنطقة.

وبينت الأكلات التي تصنعها لا تقدم على أساس كونها أكلات شعبية فقط، بل تقدم في المناسبات الاجتماعية بين كثير من أهالي المنطقة.

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