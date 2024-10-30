شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة سيراميكا لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل في الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري في نسخته الجديدة 2024 / 2025 بالنظام الجديد للبطولة.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سيراميكا بالجولة الأولى للدوري

يواجه فريق الاهلى نظيره سيراميكا فى الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري .

الأهلي يغلق صفحة مباراة العين الإماراتي

أغلق الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة العين الاماراتى التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة وحصد لقب كأس الأفروآسيوية، من أجل الاستعداد لافتتاح مشوار المارد الاحمر ببطولة الدوري المصري فى نسختها الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسيراميكا فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام الدوري الجديد قبل مباراة الأهلي وسيراميكا

تُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.