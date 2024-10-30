“tali ventures” الذراع الاستثماري لمجموعة stc تقود استثمارًا بقيمة 10 ملايين دولار في جولة تمويل من الفئة “ب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت tali ventures، الذراع الاستثماري لمجموعة stc، عن الاستكمال الناجح لجولة تمويل من الفئة “ب” بقيمة 10 ملايين دولار لصالح شركة “نورث لادر”، المنصة الرائدة في مجال استبدال الإلكترونيات المستعملة التي تنشط في أكثر من 10 دول.

وقادت tali ventures هذه الجولة الاستثمارية إلى جانب Dutch Founders Fund وCrescent Ventures، وانطلاقًا من المكانة الرائدة لمجموعة stc باعتبارها ممكّن التحول الرقمي في المملكة، إذ يسلّط هذا الاستثمار الضوء على التزام المجموعة ببناء منظومة متطورة لريادة الأعمال في الأسواق التي تنشط فيها والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وتركز tali ventures على الاستثمارات الإستراتيجية في الشركات ذات النمو السريع خلال جميع مراحله، وقد شكّل إطلاقها إنجازًا بارزًا ضمن مسيرة مجموعة stc ودليلًا على التزامها بتحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام.

وقال مدير عام صندوق الشركة وريادة الأعمال في stc ماجد الجربوع :” يتماشى هذا الاستثمار مع الأهداف المشتركة لشركة tali ventures ومجموعة stc المتمثلة في دفع عجلة التقدّم التقني ودعم الشركات الناشئة بما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل التقنية ودورها في المجتمع، وينسجم التزام شركة “نورث لادر” بتطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري مع رؤيتنا الطَموحة نحو عالم أكثر استدامة، حيث تشكّل سلامة المجتمع والكوكب جوهر أولوياتنا”.

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