أرامكو ديجيتال تتجه للاستحواذ على حصة كبيرة في “مافينير” للبرمجيات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تجري شركة أرامكو ديجيتال، الذراع الرقمي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، محادثات للحصول على حصة أقلية كبيرة في مافينير الأمريكية، ومن المرجح أن تقدر الصفقة قيمة الشركة الأمريكية المصنعة لبرمجيات الاتصالات بنحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة لرويترز.

المصادر ذكرت أن أرامكو ديجيتال تجري محادثات لاستثمار نحو مليار دولار في “مافينير”، من المرجح توقيع الصفقة قبل نهاية العام.

تعمل “مافينير” التي تتخذ من تكساس مقرا لها، مع بنك إيفركور الاستثماري في هذه المحادثات، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط السعودية لتعزيز التكنولوجيا والاقتصاد المتنوع في إطار رؤية 2030.

الشركة الأمريكية تعرف بريادتها في تقنية شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة، التي تستخدم السحابة لخفض تكاليف مشغلي الاتصالات من خلال تنويع الموردين، وتمكنت الشركة من جمع 800 مليون دولار في جولات تمويل سابقة.

على الرغم من سيطرة شركات كبرى مثل إريكسون ونوكيا وهواوي على مجال معدات الاتصالات، إلا أن الصفقة مع أرامكو ديجيتال قد تكون طريقة لزيادة الحضور الأمريكي في المجال.

العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا مدعومة باتفاقية وقعت في 2022 لتطوير شبكات الجيلين الخامس والسادس في السعودية. علاوة على ذلك، تسعى أرامكو ديجيتال لاستثمار 200 مليون دولار إضافية في مشروع مشترك مع مافينير لتطوير التكنولوجيا في المنطقة.

في يناير الماضي، أعلنت أرامكو ديجيتال عن خطط لإنشاء مركز لتطوير شبكات الوصول المفتوحة في السعودية بالتعاون مع “إنتل”، وقد حصلت مؤخرا على ترخيص لتقديم الخدمات اللاسلكية في السعودية.

هذا الاستثمار سيمكن “مافينير” من تحديث تقنية الجيل الخامس وتحضيرا لإطلاق الجيل السادس، وسط ركود يشهده قطاع الاتصالات.

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