المركزي الروسي يواصل تخفيض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.9863 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.5761 روبل.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.3490 روبل، ليبلغ 107.4252 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات، ليبلغ 13.9427 روبلاً.

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