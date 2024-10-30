الأهلي والريال ينافسان.. موعد مباريات كأس إنتركونتيننتال المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد الأهلي لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تُقام البطولة بنظام كأس ومسمى خاص لكل مباراة، ويُطلق على لقاء قبل النهائي "كأس التحدي".

وتقام مباراة "ديربي أمريكا" التي تجمع بين بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا المكسيكي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في الدوحة.

وفي نصف النهائي "كأس التحدي"، يواجه الأهلي الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024.

وتُقام المباراة النهائية "نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024" بين الفائز من كأس التحدي وريال مدريد، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في العاصمة القطرية الدوحة.

اقرأ أيضًا:

خطوة نحو الريال ومبلغ مالي.. مكاسب الأهلي من مباراة العين الإماراتي

الخطيب يرفع الكأس.. 20 صورة من تتويج الأهلي بلقب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

أفراح القلعة الحمراء وأحزان العين.. كواليس ما بعد مباراة الأهلي والعين (فيديو)