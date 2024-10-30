الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت وزارة الموارد المائية الصينية، استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات بسبب التأثير المستمر للإعصار “ترامي” في مقاطعة هاينان الجزرية في أقصى جنوبي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم، أن معظم مناطق هاينان، المتأثرة بإعصار “ترامي”، ستشهد أمطارًا غزيرة اليوم، مع ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة، وقد يشهد نهر وانتشيوان فيضانات تتجاوز مستوى التحذير، فيما أرسلت الوزارة مجموعة عمل إلى الخطوط الأمامية لتوجيه الاستجابة للفيضانات، مع التركيز على إجلاء الناس من الخليج 365 الخطرة.

وأضافت أن في الوقت نفسه، سيتم بذل جهود أيضًا لتعزيز الإنذار المبكر، وتعزيز الاستجابة للكوارث في الخزانات والأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز عمليات التفتيش والدفاع في الأجزاء المهمة والروابط الضعيفة مثل السدود.

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