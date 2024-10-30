شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم مباراتين في افتتاح مسابقة الدوري المصري في نسخته الجديدة 2024 / 2025 بالنظام الجديد، حيث يستضيف حرس الحدود نظيره سموحة في الخامسة مساء على استاد المكس، بينما يلعب طلائع الجيش مع المصري في الثامنة مساء على استاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة الدوري المصري اليوم

تنقل قناة أون تايم سبورتس ممباريات الدوري المصري اليوم فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام الدوري الجديد

تُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.