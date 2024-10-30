لبلبة تتحدث عن الراحل حسن يوسف.. الزوج الوحيد في حياتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية لبلبة عن حزنها الكبير برحيل الممثل المصري حسن يوسف، الذي يعد الزوج الوحيد في حياتها.

وقالت لبلبة عن الصدمة الكبيرة التي تلقتها أنها ظنت أنها شائعة في البداية، وأكدت أن الفن المصري فقد قامة كبيرة.

وتحدثت لبلبة عن الأعمال الناجحة التي قدمها في الدراما والسينما، وأضافت: "يكفي مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسّد خلاله شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووقتها التفّ حول المسلسل الجميع من الصغار والكبار". كما توجهت بواجب العزاء من عائلة الراحل وذويه مؤكدة على شعورها الكبير بالتعاطف معهم.

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