عمرو دياب يثـ ـير الجدل بمقطع فيديو جديد

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري عمرو دياب جدلا عبر حسابه الرسمي إذ نشر مقطع فيديو غامض.

وشارك عمرو دياب متابعيه عبر صفحته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن "عدًا تنازليًا" لحدث فني غامض، مما أثار التساؤلات وره حول طبيعة هذا الحدث وما إذا كان يتعلق بعمل فني جديد.

وكان عمرو دياب قد احدث ضجة كبيرة بعد الخطوة التي إتخذها، إذ قام بحذف جميع منشوراته عن حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، ما جعل الجمهور يتساءل إذا كانت هذه الخطوة متعلقة بأعماله القادمة.

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