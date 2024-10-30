"لا أحد يمن على الأهلي".. محمد رمضان يفسر تصريحاته بخصوص مستقبل علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فسّر المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، ما صرح به مؤخرًا عن مستقبل الظهير الأيسر التونسي علي معلول مع النادي.

وقال رمضان في تصريحات لفضائية أبوظبي عقب مباراة العين الإماراتي:" علي معلول كما سبق وأعلنا أنه ليس مُقيدًا بالقائمة للإصابة ولكن إذا عاد لمستواه بعد تعافيه من الإصابة فيمكن عودته مرة أخرى للقائمة".

وشدد المدير الرياضي للنادي الأهلي على أنهم يحترمون تاريخ أي لاعب قدّم الكثير للأهلي ولكنه في الوقت نفسه أكد على "لا أحد يمن على الأهلي" بصفة عامة.

وأتم رمضان تصريحاته بالتنويه إلى أن مستوى معلول عندما لا يتناسب مع الأهلي فسيكون لديه فرصة للعب في مكان آخر.

وقال رمضان في تصريحات، عبر قناة "الأهلي" بوقت سابق: "اتفقت مع علي معلول على أن يكون الموسم المقبل، سيكون هو الأخير للاعب مع النادي الأهلي، أن النادي قام بتجديد تعاقد اللاعب مع الفريق، تقديراً لعطائه والاتفاق الذي تم معه قبل تعرضه للإصابة"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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