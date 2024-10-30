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ياروح قلبي.. احتفال زوجة مروان عطية بعد فوز الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -نهى خورشيد

وجهت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة له بعد الفوز على العين في كأس الإنتركونتيننتال.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مع زوجها على أنغام أغنية قدها لتامر حسني؛ مع تعليق:"مبروك يا روح قلبي".

واستطاع الفريق الكروي بالنادي الأهلي تحقيق فوزًا على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في دور الربع النهائي من عمر المسابقة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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