شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري المصري الجديد 2024 قبل انطلاقه اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء النسخة رقم 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في بطولة استثنائية تعد بالكثير من الإثارة والترقب وسط مشاركة 6 فرق جماهيرية و12 فريقا يمثلون الأندية الاستثمارية.

جدول مباريات الدوري المصري الجديد 2024

تبدأ مباريات اليوم في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بلقاء حرس الحدود مع سموحة بإستاد المكس علي أنت يقام اللقاء الثاني في الثامنة من مساء اليوم علي ملعب السويس الجديد بإقامة لقاء المصري أمام طلائع الجيش.

الجولة الاولى الجولة الثانية الجولة الثالثة الجولة الرابعة الجولة الخامسة الجولة السادسة الجولة السابعة الجولة الثامنة الجولة التاسعة الجولة العاشرة الجولة الحادية عشرة الجولة الثانية عشرة الجولة الثالثة عشرة الجولة الرابعة عشرة الجولة الخامسة عشرة الجولة السادسة عشرة الجولة السابعة عشرة

ويشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

جدول مباريات الدوري المصري الجديد 2024

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.