شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 جنسيات مشاركة في الدوري المصري بالموسم الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصدر نيجيريا أكثر الجنسبات المشاركة في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 24 لاعبا، وتأتي المغرب خلفها بعشرة لاعبين قبل انطلاق دورى nile اليوم.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".



أكثر 10 جنسيات فى الدورى وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين. وجاءت أكثر 10 جنسيات مشاركة في الدوري المصري في الموسم الجاري كالتالي: نيجيريا – 24 لاعبا نيجيريا – 24 لاعبا

المغرب – 10 لاعبين

تونس – 7 لاعبين

غانا – 7 لاعبين

فلسطين – 6 لاعبين

كوت ديفوار – 6 لاعبين

غينيا – 4 لاعبين

السنغال – 4 لاعبين

بوركينا فاسو – 3 لاعبين

موريتانيا – 3 لاعبين