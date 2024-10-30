شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لأندية الدوري المصري قبل انطلاقه اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتفاوت القيمة السوقية لأندية الدوري المصري هذا الموسم والذى يضم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.



القيمة التسويقية

باقى الأندية ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل. وجاءت القيمة السوقية كالتالي: 1- الأهلي- "30.88 مليون يورو".

2- بيراميدز- "21.93 مليون يورو".

3- الزمالك- "17.10 مليون يورو".

4- سيراميكا- "11.65 مليون يورو".

5- المصري- "9.53 مليون يورو".

6- البنك الأهلي- "7.55 مليون يورو".

7- زد إف سي- "6.80 مليون يورو".

8- سموحة- "6.05 مليون يورو".

9- طلائع الجيش- "5.70 مليون يورو".

10- مودرن سبورت- "5.68 مليون يورو".

11- الاتحاد - "5.33 مليون يورو".

12- إنبي- "4.98 مليون. يورو"

13- فاركو- "4.10 مليون يورو".

14- غزل المحلة- "3.43 مليون يورو".

15- الجونة- "2.85 مليون يورو"".

16- الإسماعيلي- "24.7 مليون يورو".

17- حرس الحدود- "2.23 مليون يورو".

18- بتروجيت- "1.35 مليون يورو".