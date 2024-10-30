- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لأندية الدوري المصري قبل انطلاقه اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتفاوت القيمة السوقية لأندية الدوري المصري هذا الموسم والذى يضم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".
القيمة التسويقية
باقى الأندية
1- الأهلي- "30.88 مليون يورو".
2- بيراميدز- "21.93 مليون يورو".
3- الزمالك- "17.10 مليون يورو".
4- سيراميكا- "11.65 مليون يورو".
5- المصري- "9.53 مليون يورو".
6- البنك الأهلي- "7.55 مليون يورو".
7- زد إف سي- "6.80 مليون يورو".
8- سموحة- "6.05 مليون يورو".
9- طلائع الجيش- "5.70 مليون يورو".
10- مودرن سبورت- "5.68 مليون يورو".
11- الاتحاد - "5.33 مليون يورو".
12- إنبي- "4.98 مليون. يورو"
13- فاركو- "4.10 مليون يورو".
14- غزل المحلة- "3.43 مليون يورو".
15- الجونة- "2.85 مليون يورو"".
16- الإسماعيلي- "24.7 مليون يورو".
17- حرس الحدود- "2.23 مليون يورو".
18- بتروجيت- "1.35 مليون يورو".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز