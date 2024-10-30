شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انطلاق النسخة 66 من بطولة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يزاح اليوم الأربعاء الستار عن منافسات النسخة الجديدة رقم 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 / 2025، في بطولة استثنائية، بعد تغيير نظام المسابقة عما كان الحال عليه في المواسم السابقة.

كم عدد الأندية المشاركة فى الدوري؟

يشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين. ما عدد مباريات كل فريق وفقا لنظام الدوري الجديد؟ ما عدد مباريات كل فريق وفقا لنظام الدوري الجديد؟ ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

ما هو نظام بطولة الدوري المصري بالموسم الجديد؟كم عدد المدربين الأجانب فى الدوري؟

يخوض 4 مدربين أجانب فقط التحدي وهم مارسيل كولر مع الأهلي وجوزيه جوميز مع الزمالك وكرونسلاف يورتشيتش مع بيراميدز وبابا فاسيليو مع الاتحاد السكندري، أمام 14 مدربا مصريا وهم علي ماهر مع المصري وأيمن الرمادي مع سيراميكا وحمد إبراهيم مع الإسماعيلي ومحمد يوسف مع حرس الحدود وعبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش وأحمد سامي مع سموحة وأحمد عيد عبد الملك مع غزل المحلة وطارق مصطفى مع البنك الأهلي وسيد ياسين مع إنبي وطلعت مع مودرن سبورت وعلاء عبد العال مع الجونة وسيد عيد مع بتروجت وأحمد خطاب مع فاركو ومجدي عبد العاطي مع زد، ويحلمون بمعانقة اللقب ورفع الدرع في نهاية الموسم الذى يشهد تغييرا جذريا في شكل المسابقة وعدد جولاتها ونظام الهبوط فيها.

ما هي لائحة المسابقات للموسم الجديد؟

وأكدت لائحة المسابقات للموسم الجديد، على أنه حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم وفقًا للنادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال تلك المرحلة، ثم النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تلك المرحلة، ثم النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تلك المرحلة بالمباريات التي أقيمت خارج الأرض.ويتم اللجوء بعد ذلك إلى النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة

بمرحلتيها، وحال التساوي أيضًا يتم الاحتكام إلى القرعة ونصت اللائحة إلى أن إدارة المسابقات سوف تعمل على توفير الدعم للأندية التي تشارك في البطولات الخارجية، بحيث تمنح النادي 3 أيام راحة على الأقل في حالة مشاركته بمباراة ضمن الاستحقاق الدولي أو الأفريقي.

وأوضحت أنه يجوز لإدارة المسابقات تقليل المدة في حال عدم وجود أيام متاحة بحيث يمنح النادي يومين راحة على الأقل وتقام مباراته في اليوم الثالث، وتطبق تلك القاعدة على الفترات الزمنية التي تسبق وتلي مشاركة الفريق في البطولات الخارجية، سواء الدولية أو العربية أو الأفريقية.كما حدث تعديل في اللائحة يتعلق بمادة إلغاء أو تأجيل المباريات بسبب القوة القاهرة، مع وضع تعريف لها، بعد أزمة مواجهة بيراميدز وسموحة في الموسم الماضي.

وأكدت أنه يحق لإدارة المسابقات إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة خلال الـ 24 ساعة ولمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل بداية المباراة.

متي يبدأ وينتهي الموسم الجديد؟

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل وانتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.

وقررت رابطة الأندية المصرية التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد- خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد.