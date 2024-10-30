كأس القارات للأندية: الأهلي إلى النهائي بثلاثية في مرمى العين

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : تأهل الأهلي المصري، بطل إفريقيا، إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس القارات في كرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

وسجل الفلسطيني وسام أبو علي (32) وإمام عاشور (55) ومحمد مجدي "أفشه" من ركلة جزاء(90+3) ثلاثية الأهلي أمام حشد جماهيري تجاوز الـ65 ألف متفرج، ليحرز بطل القارة السمراء كأس إفريقيا آسيا المحيط الهادئ بحسب نظام النسخة الأولى من المسابقة.

ولا يختلف نظام هذه البطولة كثيرا عن الحلة السابقة لكأس العالم للأندية التي باتت تقام كل أربعة أعوام اعتبارا من 2025 بمشاركة 32 فريقا، لكن ما اختلف هو عدم مركزية المباريات حيث تقام الأوليان على أرض فريقين مشاركين فيها والثلاث المتبقية في مكان واحد، وهذه المرة الدوحة.

ويلتقي الأهلي في الدور نصف النهائي، المقرر في 14 كانون الأول/ديسمبر في الدوحة تحت مسمى "كأس التحدي"، مع الفائز من مواجهة "ديربي الأميركيتين" والتي تجمع بطل كوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) مع باتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف في 11 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة القطرية.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، تستضيف العاصمة القطرية ما أسماه فيفا نهائي كأس القارات للأندية حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني، الفائز بدوري أبطال أوروبا، مع الفائز من مواجهة كأس التحدي.

ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات الوطنية.