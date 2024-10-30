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شكرا لقرائتكم خبر عن 185 صفقة في الدوري المصري لموسم 2024-2025 .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الميركاتو الصيفي تنافسا كبيرا بين أندية الدوري المصري على ضم لاعبين مميزين لتدعيم صفوفهم قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر انطلاقه 30 أكتوبر الجاري بمسابقة الدوري المصري الممتاز- حيث وصل إجمالي صفقات الأندية إلى 185 صفقة ما بين بيع وشراء وانتقال حر.
وعلى صعيد الأندية صاحبة نصيب الأسد من الصفقات عدديا- جاء فريق حرس الحدود على رأس قائمة الأندية التي تعاقدت مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية بـ29 لاعبًا، فيما لم يتعاقد الإسماعيلي مع اي لاعب.
وجاءت قائمة الصفقات كالتالي:
185 صفقة بالدورى
صفقات الأندية
حرس الحدود: 29 صفقة
الجونة: 19 صفقة
غزل المحلة: 17 صفقة
الاتحاد السكندري: 17 صفقة
مودرن سبورت: 16 صفقة
سيراميكا: 14 صفقة
بتروجت: 13 صفقة
سموحة: 9 صفقات
المصري: 9 صفقات
الزمالك: 8 صفقات
البنك الأهلي: 8 صفقات
زد إف سي: 7 صفقات
طلائع الجيش: 6 صفقات
الأهلي: 4 صفقات
بيراميدز: 4 صفقات
إنبي: 3 صفقات
فاركو: 2 صفقات
الإسماعيلي: 0 صفقات
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