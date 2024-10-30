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185 صفقة في الدوري المصري لموسم 2024-2025 .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - شهد الميركاتو الصيفي تنافسا كبيرا بين أندية الدوري المصري على ضم لاعبين مميزين لتدعيم صفوفهم قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر انطلاقه 30 أكتوبر الجاري بمسابقة الدوري المصري الممتاز- حيث وصل إجمالي صفقات الأندية إلى 185 صفقة ما بين بيع وشراء وانتقال حر.

كما شهد الميركاتو تنافسا كبيرا بين الأندية لحسم أكبر قدر من الصفقات- في ظل سعي البعض نحو المنافسة على بطولة الدوري- بينما تتطلع باقي الأندية إلى منافسة على المربع الذهبي والهروب من شبح الهبوط.

وعلى صعيد الأندية صاحبة نصيب الأسد من الصفقات عدديا- جاء فريق حرس الحدود على رأس قائمة الأندية التي تعاقدت مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية بـ29 لاعبًا، فيما لم يتعاقد الإسماعيلي مع اي لاعب.


وجاءت قائمة الصفقات كالتالي:
185 صفقة بالدورى

 

185 صفقة بالدورى

صفقات الأندية
صفقات الأندية

 حرس الحدود: 29 صفقة

الجونة: 19 صفقة

غزل المحلة: 17 صفقة

الاتحاد السكندري: 17 صفقة

مودرن سبورت: 16 صفقة

سيراميكا: 14 صفقة

بتروجت: 13 صفقة

سموحة: 9 صفقات

المصري: 9 صفقات

الزمالك: 8 صفقات

البنك الأهلي: 8 صفقات

زد إف سي: 7 صفقات

طلائع الجيش: 6 صفقات

الأهلي: 4 صفقات

بيراميدز: 4 صفقات

إنبي: 3 صفقات

فاركو: 2 صفقات

الإسماعيلي: 0 صفقات

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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