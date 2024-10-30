ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثلة المصرية شيماء سيف عن مصالحتها مع الممثلة المصرية هنا الزاهد بعد خلاف دام لـ 8 سنوات وأشارت الى ان الموضوع حصل في زفاف الممثلة ريم سامي.
وقال شيماء خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة": "أنا شخصية مش بتحب التصادم، وكنت واقفة مع الفنان هشام ماجد، وحسن الرداد، والمنتج أحمد السبكي، في فرح ريم سامي، ولما شوفتها جاية قولت هروح على ترابيزة تانية، عشان تاخد فرصة تسلم على أصحابنا براحتها من غير إحراج، بس لما شافتني هي اللي بدأت وقالتلي تعالي يا شيخة كفاية بقي وسلمنا على بعض وهزرنا كتير واتصورنا"
أما عن سبب ابقائهما للبلوك على حساب بعضهما على انستغرام : "الكارثة بقى أننا مش عارفين نرجع بعض على انستجرام، لأنه طلع لو عملتي لحد بلوك وهو عمل بلوك، وعدى عليكم ما يقرب من 3 سنين، فإنستجرام مابيرجعكوش تاني عند بعض، فالناس قالوا بعد ما اتصالحوا رجعوا عملوا لبعض بلوك تاني، وأنا وهي دلوقتي بنضحك على واتس اب"
كانت هذه تفاصيل خبر رغم مصالحتهما.. لذلك لا زالت شيماء سيف وهنا الزاهد تقومان بـ "بلوك" لبعضهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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