استشاري أمراض وراثية: المصاب بمتلازمة “برادر ويلي” لا يشعر بالشبع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الأمراض الوراثية والجينات السرطانية هاني الأفغاني، أن المصاب بمتلازمة برادر ويلي لا يشعر بالشبع.

وأضاف في تصريحات للعربية، أن لكل إنسان حد معين في تناول الطعام ومن بعد بلوغه ذلك الحد يشعر بالشبع.

وذكر أن أصحاب متلازمة برادر ويلي ليس لهم حد بالشبع؛ لأسباب تتعلق بالجينات المتصلة بالأعصاب وبعض مناطق الدماغ ومن ثم تكون بعض الوظائف (مثل الإحساس بالشبع) معطلة.

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