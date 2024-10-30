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كاتب سياسي: تحالف حل الدولتين يضاف إلى إنجازات الدبلوماسية السعودية في خدمة القضية الفلسطينية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

أكد الكاتب والباحث السياسي مبارك آل عاتي، أن اجتماع التحالف الدولي في الرياض لدعم حل الدولتين يمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى إنجازات الدبلوماسية السعودية في خدمة القضية الفلسطينية.

 

وأضاف خلال حديثه في برنامج هنا الرياض عبر قناة الإخبارية، أن الدبلوماسية السعودية ساهمت في اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وأوضح أن مواقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية هي مواقف ثابتة عبر التاريخ، وقد عبر عنها جميع ملوك المملكة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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