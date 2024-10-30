السعودية | ‏”الحلوة” نوع من التمور يتوارث زراعته وبيعه أهالي محافظة ‎بقعاء منذ أكثر من 100 عام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال خلف المنيع أحد مزارعي محافظة بقعاء، إن “الحلوة” من أهم الأطباق الرئيسية لسكان المنطقة.

وأضاف في تصريحات للعربية، أن مزارعي بقعاء يحرصون على تقديم أفضل ما يمكن من أجل تحسين هذه الثمرة لتقديمها بأحسن الأشكال والأذواق.

وتعد “الحلوة” من أهم أعمدة الطعام في كل بيت وأفضل ما يقدم للضيف في فصل الشتاء تحديدا بحائل، وتتميز تمرة الحلوة الناضجة عن غيرها بكثرة “الدبس” عليها، وتشتهر بشكلها البيضاوي ولونها الذي يكون يميل ما بين البني والأسود، إضافة إلى حجمها الذي يختلف حسب نوعية الأرض وملوحة المياه التي تناسبها.

ولاقت تمرة “الحلوة” طلباً متزايد من مرتادي مهرجان التمور،حيث كان لهذا النوع الذي يعد من ضمن أجود أنواع التمور التي يضمها المهرجان نصيباً وافراً من المبيعات وذلك لكثرة الطلب عليه.

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