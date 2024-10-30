شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يقترب من إنهاء برنامجه التأهيلى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي من إنهاء برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ فترة وتسببت في غيابه عن المشاركة في مباريات كأس السوبر المصري الأخير بالإمارات، بعدما خضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية وبات قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

ويؤدي خالد عبد الفتاح المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، حيث شهدت العضلة الخلفية تحسنا ملحوظا وقد يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية لفريقه قبل مباراة سيراميكا القادمة في الدوري، على أن يتحدد موقفه من المشاركة في المباريات الرسمية في وقت لاحق بعد الانتهاء من مباراة سيراميكا القادمة.

ويواجه فريق الاهلى نظيره سيراميكا فى الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري .

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.