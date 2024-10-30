شهيد وجرحى في غارة استهدفت عائلة كانت تقطف الزيتون في بلدة سيناي

استشهد مواطن وجرح عدد اخر، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية صباحا، حين استهدفت عائلة كانت تقطف الزيتون في بلدة سيناي، وعلم أن العائلة تتكوّن من 15 شخصاً.

وعملت فرق الاسعاف في الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على نقل المصابين ومن ضمنهم اطفال الى مستشفيات المنطقة.