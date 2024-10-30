الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43163 قتيلا و101510 مصابين

اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,163 قتيلا و101,510 مصابين منذ 7 تشرين الاول 2023"، مشيرة الى أن "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 102قتيل و287 مصابا خلال 24 ساعة".

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