رئيس بلدية بعلبك: هناك حركة نزوح كبيرة من المدينة ونتخوف على قلعة بعلبك ولا يوجد نزوح بداخلها

أكد رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، في تصريح لقناة الجديد، أن هناك حركة نزوح كبيرة من المدينة وهناك حوالي 100 الف نازح من بعلبك فقط والاجهزة المختصة تقوم بتأمين عملية النزوح.

وقال: "نتخوف على قلعة بعلبك وغير صحيح أن النزوح إلى داخل القلعة لانها تحت حراسة الجيش اللبناني ومديرية الآثار".

في السياق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن مدينة بعلبك وبلدتي دورس وعين بورضاي المجاورتين تشهد حركة نزوح كثيفة باتجاه طريقي بعلبك- زحلة، وبعلبك- دير الأحمر- عيناتا- الأرز باتجاه الشمال.

وبحسب الوكالة، فإن "هناك حركة إرباك بما يمكن أن يحمله النازحون، ولكن هناك أيضا من قرر الصمود في بيته غير آبه بالإنذار، ومتشبثا بأرضه، وهناك أيضاً من لا قدرة له على المغادرة لأنه لا يمتلك الوسيلة ولا القدرة المادية".