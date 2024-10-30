"النشرة": حزام ناري من الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي سحمر ولبايا في البقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ حزام ناري من على بلدتي سحمر ولبايا في البقاع الغربي ولم يبلغ عن اصابات حتى اللحظة".

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