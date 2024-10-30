أفادت " الوكالة الوطنية للاعلام " بأن غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة تلقت اتصال تهديد من العدو الإسرائيلي بالإخلاء . وقد تم إخلاؤها بالكامل.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: إخلاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة بعد تلقيها اتصال تهديد من العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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