حزب الله: استهدفنا مرتَين تجمعاً لجنود العدو عند بوابة شبعا بصلية صاروخية

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة شبعا بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أكد الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-‌‏2024 للمرة الثانية تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة شبعا بصلية صاروخية".