وزير الصحة: عدد النازحين في إقليم الخروب تخطى الـ100 ألف نازح

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أن "في اقليم الخروب تخطى عدد النازحين الـ100 ألف".

كلام الأبيض جاء خلال جولة له في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الإيواء في منطقة إقليم الخروب.

وقال الأبيض: "بحثنا في جولتنا موضوع الخدمات الاستشفائية للنازحين والتغطية التي تقوم بها وزارة الصحة وبعض الجهات الضامنة".

وأوضح وزير الصحة، أن "مراكز الرعاية الصحية الاولية في خط الدفاع الاوّل في المناطق وتؤمّن الخدمات الصحية اللازمة للنازحين".