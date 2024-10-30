أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أن "في اقليم الخروب تخطى عدد النازحين الـ100 ألف".
كلام الأبيض جاء خلال جولة له في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الإيواء في منطقة إقليم الخروب.
وقال الأبيض: "بحثنا في جولتنا موضوع الخدمات الاستشفائية للنازحين والتغطية التي تقوم بها وزارة الصحة وبعض الجهات الضامنة".
وأوضح وزير الصحة، أن "مراكز الرعاية الصحية الاولية في خط الدفاع الاوّل في المناطق وتؤمّن الخدمات الصحية اللازمة للنازحين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: عدد النازحين في إقليم الخروب تخطى الـ100 ألف نازح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.