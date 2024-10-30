اعلنت قيادة الجيش، في بيان ان "دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس أوقفت السوريَّين (ا.م.) و(غ.م.) لمشاركتهما مع آخرين في خطف المواطن (ف.ش.) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٨ وإقدامهما على سلبه وقتله، كما عثرت الدورية على جثمانه في منطقة الكورة. وتجري المتابعة بإشراف القضاء المختص لتوقيف بقية المتورطين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف سوريَّين في طرابلس شاركا مع آخرين في سلب مواطن وقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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