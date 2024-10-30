قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات وضبط كميّة من المواد المخدّرة المعدّة للتّرويج في بعلبك

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، انه "في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج مواد مخدّرة في منطقة البقاع".

واشارت الى أنه "على الفور، باشرت دوريّات الشّعبة بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: - ف. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)، بتاريخ 23-10-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بعلبك. وبتفتيشه، ضُبِط َبحوزته حقيبة تحتوي على ما يلي:1كلغ قائم من مادّة الماريجوانا. 1955 حبّة مخدّرة "كبتاغون". 100 حبّة مخدّرة. 5غ "كوكايين". 300غ من مادّة حشيشة الكيف. 13غ من مادّة بيضاء متحجّرة. 6غ من مادّة "الكريستال".

واكدت ان "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".