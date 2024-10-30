ميقاتي بحث مع ياسين في عمل لجنة الطوارئ الوزارية واستقبل خلف ونجاة عون

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين في عمل لجنة الطوارئ الوزارية الخاصة بمواكبة الازمة الراهنة التي يمر بها لبنان وملف النازحين. كما استقبل ميقاتي، في حضور ياسين، النائبين ملحم خلف ونجاة عون.

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