شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء- النسخة رقم 66 من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم- في بطولة استثنائية تعد بالكثير من الإثارة والترقب- وسط مشاركة 6 فرق جماهيرية و12 فريقا يمثلون الأندية الاستثمارية- و4 مدربين أجانب فقط يخوضون التحدي أمام 14 مدربا مصريا يحلمون بمعانقة اللقب ورفع الدرع في نهاية الموسم الذى يشهد تغييرا جذريا في شكل المسابقة وعدد جولاتها ونظام الهبوط فيها.

ويشارك في الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".



وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.



كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل وانتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.



وقررت رابطة الأندية المصرية التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد- خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد.

وشهد الميركاتو الصيفي تنافسا كبيرا بين أندية الدوري الممتاز على ضم لاعبين مميزين لتدعيم صفوفهم قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر انطلاقه 30 أكتوبر الجاري بمسابقة الدوري المصري الممتاز- حيث وصل إجمالي صفقات الأندية إلى 185 صفقة ما بين بيع وشراء وانتقال حر.



كما شهد الميركاتو تنافسا كبيرا بين الأندية لحسم أكبر قدر من الصفقات- في ظل سعي البعض نحو المنافسة على بطولة الدوري- بينما تتطلع باقي الأندية إلى منافسة على المربع الذهبي والهروب من شبح الهبوط.



وعلى صعيد الأندية صاحبة نصيب الأسد من الصفقات عدديا- جاء فريق حرس الحدود على رأس قائمة الأندية التي تعاقدت مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية بـ29 لاعبًا- ويليه الجونة 19 لاعبًا- ثم الاتحاد السكندري 17 لاعبًا- ويُعد الإسماعيلي أقل الفرق تعاقدًا مع لاعبين- حيث لم يبرم أي صفقة لظروف إيقاف القيد- ثم نادي فاركو الذي اكتفى بالتعاقد مع لاعبين فقط.



وضم النادي الأهلي 4 لاعبين جدد هم: «يوسف أيمن، الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله، وعمر الساعي"، فيما تمكن الزمالك، رغم معاناته من الأزمات جراء شكاوى لاعبيه القدامى ومدربيه الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، في إبرام صفقات جديدة، وصلت إلى 8 لاعبين هم: "الفلسطيني عمر فرج، المغربي محمود بنتايك، السنغالي سيدي ندياي، محمد حمدي، البولندي كونراد ميشالاك، جيفرسون كوستا، أحمد محمود الجونة، حسام أشرف".

ونجح فريق بيراميدز، وصيف الدوري الممتاز وبطل كأس مصر في النسخة الماضية، في تدعيم صفوفه أيضا من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد والاستمرار في السير على خطى تحقيق الألقاب بعد نجاحه في التتويج بكأس مصر لأول مرة في تاريخه، وتعاقد الفريق السماوي مع 4 صفقات: "النيجيري صديق أوجولا، عبد الرحمن مجدي، يوسف أوباما، طارق علاء".



ونصت المادة رقم 15 من لائحة المسابقات للموسم الجديد، على أنه حالة تساوي ناديين أو أكثر في نفس عدد النقاط، تحدد مراكزهم وفقًا للنادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال تلك المرحلة، ثم النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تلك المرحلة، ثم النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تلك المرحلة بالمباريات التي أقيمت خارج الأرض.ويتم اللجوء بعد ذلك إلى النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة

بمرحلتيها، وحال التساوي أيضًا يتم الاحتكام إلى القرعة.ونصت اللائحة إلى أن إدارة المسابقات سوف تعمل على توفير الدعم للأندية التي تشارك في البطولات الخارجية، بحيث تمنح النادي 3 أيام راحة على الأقل في حالة مشاركته بمباراة ضمن الاستحقاق الدولي أو الأفريقي.وأوضحت أنه يجوز لإدارة المسابقات تقليل المدة في حال عدم وجود أيام متاحة بحيث يمنح النادي يومين راحة على الأقل وتقام مباراته في اليوم الثالث، وتطبق تلك القاعدة على الفترات الزمنية التي تسبق وتلي مشاركة الفريق في البطولات الخارجية، سواء الدولية أو العربية أو الأفريقية.كما حدث تعديل في اللائحة يتعلق بمادة إلغاء أو تأجيل المباريات بسبب القوة القاهرة، مع وضع تعريف لها، بعد أزمة مواجهة بيراميدز وسموحة في الموسم الماضي.وأكدت أنه يحق لإدارة المسابقات إلغاء أو تأجيل المباراة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة خلال الـ 24 ساعة ولمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل بداية المباراة.