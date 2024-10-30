شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج تحضير الأهلي لمبارة سيراميكا في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يحدد مارسيل كولر برنامج الأهلي في الفترة القادمة في بداية التحضير لخوض منافسات الدوري، بعد غلق ملف مباراة العين الإماراتي أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، حيث يتشاور مع جهازه المعاون حول برنامج الفريق البدني والفني قبل مباراته أمام سيراميكا في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية بعدها يستأنف تدريباته الجماعية حتى موعد مباراة سيراميكا، ويعكف الجهاز الفني على مشاهدة المباراة التي جمعت الفريقين بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري، للوقوف على طريقة لعب سيراميكا وأبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه، لوضع الخطة المناسبة لتلك المباراة.

ويواجه فريق الاهلى نظيره سيراميكا فى الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري المصري .

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

مواجهة الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا تمثل تكرار لمباراة نصف نهائى السوبر المحلى التى أقيمت فى الامارات منذ أيام، بعدما التقى الفريقان مؤخرًا وفاز الأهلى 2-1.

وفاز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك 7-6 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.