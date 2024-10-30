واصلت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين من مكان المبنى الذي استهدفه العدو الصهيوني امس، في حارة صيدا، وذهب ضحيته بحسب اخر تحديث لغرفة طوارئ وزارة الصحة 6 شهداء و37 جريحاً فيما نجحت فرق الصليب الاحمر قرابة الثانية عشرة والعشرين دقيقة فجراً من إنقاذ امرأة من تحت الركام وتم نقلها الى مستشفى حمود الجامعي في مدينة صيدا.
هذا، وما زالت الجرافات تعمل على رفع ركام المبنى بالكامل املاً في انقاذ ناجين، او العثور على جثث شهداء.
كانت هذه تفاصيل خبر انقاذ ناجية من تحت ركام المبنى المستهدف أمس في حارة صيدا وعمليات البحث عن مفقودين تتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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