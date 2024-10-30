بداية التعاملات.. زيادة في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات للجرام مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3215 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47 % إلى نحو 2788 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.