"أنا بقولك واقع".. شوبير يكشف حقيقة رحيل جوميز عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الموقف النهائي، بشأن رحيل البرتغالي، جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "خلينا نتكلم بكل أمانة واحترام، الزمالك لعب مباراتين أمام الأهلي بشكل مميز جدا، حقق الفوز في مباراة خسر مباراة أيضا بركلات الترجيح".

أضاف: "ده معناه أيه، أن الزمالك معاه مدرب محترم جدا، وهو البرتغالي جوزيه جوميز، وفريق جيد، وبردو معناه أن جوميز لن يرحل عن القلعة البيضاء، لأن الإدارة متمسكة باستمراره، والجمهور عاشق له".

أكمل: "أنا بقولك واقع، لكن لو جاله عروض دي أنا معرفهاش، لكن الراجل مستمتع في مصر، لكن مستحيل الزمالك يتخذ قرار برحيله".

وأتم تصريحاته: "جوميز لديه مباراة مع الزمالك يوم الجمعة المقبلة، وطبعا هو عنده غيابات كتير، يعني دونجا مبقاش معاه وشلبي مبقاش معاه، بسبب أزمة احتجازهم وبنتمنى انتهائها غدا".

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