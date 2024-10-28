اخبار الرياضه

رجب بكار يعلن اعتزال كرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر السابق، رجب بكار، اعتزال كرة القدم نهائيا في سن الـ33.

وكتب بكار عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "بعد المشاركة فيما يقرب من 300 مباراة في الدورى والكأس وأفريقيا".

وأضاف: "وتمثيل العديد من الأندية منها مغاغه، الألومنيوم، إنبي، الداخلية، سموحة، بيراميدز، سيراميكا، طلائع الجيش، ومنتخب مصر مع كابتن حسام البدرى".

واختتم: "وبعد الغياب عن الملاعب طوال الفترة الماضية أعلن اليوم اعتزالي كرة القدم بشكل نهائي".

اقرأ أيضًا:

نتائج كارثية للعين الإماراتي قبل مواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

أيمن منصور "لمصرواي": "منافسة الموسم الجديد شرسة.. ومودرن هيرجع للبطولات الإفريقية"

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا