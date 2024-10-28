ملف رياضة الخليج 365.... الأهلي يعلق على لقطة شيكابالا.. الزمالك يكشف تطورات أزمة ثلاثي الفريق.. وأرقام صلاح التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها الأهلي يعلق على لقطة شيكابالا بعد مباراة كأس السوبر المصري، والزمالك يكشف تطورات أزمة ثلاثي الفريق، وأرقام صلاح التاريخية مع ليفربول ضد أرسنال.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

الأهلي يعلق على لقطة شيكابالا بعد مباراة كأس السوبر المصري

علق المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، على لقطة شيكابالا عقب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يكشف تطورات أزمة ثلاثي فريقه بالإمارات

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف ثلاثي فريقه نبيل دونجا، مصطفى شلبي وعبدالواحد السيد مدير الكرة بدولة الإمارات عقب مباراة فريقهم أمام نظيره بيراميدز في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الثامن تاريخياً".. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز في مختلف البطولات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وليد دعبس "لمصراوي": "اتحاد الكرة محتاج إحلال وتجديد.. وعايزين نبقى موجودين في المثلث الذهبي"

علق رئيس نادي مودرن سبورت، وليد دعبس، على شكل ونظام الدوري المصري الممتاز الجديد، وماذا يحتاج اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حاسبوا اللي جاب إمام عاشور".. تعليق ناري من الحضري على عودته للأهلي

أكد عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر إلى أن قرار رحيله عن الأهلي هو الأكثر ندمًا في مسيرته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل مباراتهما.. والد لاعب العين الإماراتي: نجلي يُشجع الأهلي

قال نادر الشريف، والد يحيى نادر لاعب فريق العين الإماراتي، إن مباراتهم أمام الأهلي لن تكون سهلة على الطرفين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"معقول وصلنا لكده؟".. شوبير يكشف صدمة جديدة لثلاثي الزمالك المحبوس

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، صدمة جديدة، بشأن ثلاثي نادي الزمالك المحبوس في الإمارات، بتهمة التعدي على منظمي ملعب مباراة بيراميدز، مؤكدا أنه سيتم منعهم من دخول دول الخليج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق مواجهة ارسنال أمام نظيره ليفربول، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عبد الرحمن شيكا "لمصراوي": "كنت رايح الزمالك" وهذا موقفي من منتخب مصر

تحدث عبد الرحمن شيكا لاعب مودرن سبورت عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، وقصة انضمامه للزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا