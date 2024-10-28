محمد رمضان يكشف مفاجأة بشأن استمرار علي معلول مع النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، على أن الموسم الحالي سيكون هو الموسم الأخير للتونسي علي معلول مع المارد الأحمر.

وقال رمضان في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "اتفقت مع علي معلول على أن يكون الموسم المقبل، سيكون هو الأخير للاعب مع النادي الأهلي، أن النادي قام بتجديد تعاقد اللاعب مع الفريق، تقديراً لعطائه والاتفاق الذي تم معه قبل تعرضه للإصابة".

وأضاف: "حدث اتفاق بيني وبين معلول، على عدم قيده في قائمة الفريق في بداية الموسم، حتى يتخلص من الإصابة التي يعاني منها، واللاعب اخبرنا أنه سيعود للملاعب في شهر نوفمبر المقبل، وطالب أن نمنحه أسبوعين للتواجد مع الفريق والأمر وقتها سيكون في يد السويسري مارسيل كولر".

وتابع: "من الوارد عودة معلول بشكل مميز بعد الإصابة ويستطيع العودة إلى مستواه المعهود، في هذا الوقت سيتم اتخاذ قرار استمراره مع الفريق من عدمه، بالاتفاق بين وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

واختتم رمضان تصريحاته: "بأن علي معلول متقبل القرار الذي سنتخذه، وليس لدي أي معلومة حول ما إذا كان اللاعب، يبحث عن نادي آخر في الوقت الحالي أم لا".

ويغيب على معلول، عن النادي الأهلي منذ مايو الماضي، بعد الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي، ليخضع إلى عملية جراحية.

ويخوض على معلول في الوقت الحالي، المراحل النهائية في التأهيل للتخلص من الإصابة التي لحقت به والعودة إلى الملاعب.

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