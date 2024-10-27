محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أعلن آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول التشكيل الأساسي لفريقه استعداداً لمواجهة آرسنال في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب "الإمارات"ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وشهد تشكيل الريدز تواجد النجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم، بجانب زملائه داروين نونيز ولويس دياز، وضم التشكيل كلاً من..

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، جونز، جرافنبرخ

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

ويجلس على دكة البدلاء كل من جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، تسيميكاس، كوانساه، مورتون، جاكبو، وسوبوسلاي.