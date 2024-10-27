لحظة بلحظة.. مباراة ليفربول وأرسنال 0-0

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول نظيره أرسنال الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات"، معقل فريق الجانرز.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق أرسنال في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون.

الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسس ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

فيما يدخل فريق أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، جابرييل، جورين تيمبر.

الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل مارتنيلي، كاي هافيرتز.

أحداث الشوط الأول: