شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجتمع بجهاز منتخب مصر لحسم قائمة مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعات مستمرة مع جهازه المعاون لحسم قائمة الفراعنة استعدادا للمعسكر المقبل، الذي يشهد مباراتى كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.

وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

‎يُذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.