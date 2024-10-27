شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجدد الثقة فى ميشالاك مع الزمالك بعد خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

جدد البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثقة في البولندي كونراد ميشالاك، رغم عدم تقديمه مستوى جيداً في نهائي السوبر المصري أمام الأهلي والذى خسره الأبيض بركلات الترجيح.

وطالب جوميز ميشالاك بالتركيز فى الفترة المقبلة وإثبات جدارته بارتداء قميص القلعة البيضاء، مؤكداً أنه سيمنحه الفرصة في مباريات الدوري المصري الممتاز، خاصة أن جماهير القلعة البيضاء لن تصبر عليه كثيراً حال عدم تقديم أوراق اعتماده.

من ناحية أخرى، قيّد مسئولو نادي الزمالك محمد عبد الشافي في قائمة الفريق المحلية بشكل رسمى قبل غلق باب القيد الصيفي الجمعة الماضي، وذلك بعد رفع اسم اللاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وتعافى محمد عبد الشافي من إصابة الرباط الصليبي، بعد إنهاء البرنامح التأهيلي الذى كان مخصصا له من قبل الجهاز الطبي.

فى سياق متصل، أكد مصدر بنادى الزمالك أن محمد عبد الشافى جدد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة سنة على بياض، مؤكداً أن اللاعب لم يضع أي شروط مالية على النادى.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن رغبة نادى الزمالك في تجديد عقد "شيفو" تأتى تكريماً للاعب على المجهود الذى بذله مع الفريق خلال السنوات الماضية دون افتعال أي أزمة أو مشكلة.

وكشف المصدر أن الزمالك رفض اعتزال عبد الشافى في هذا التوقيت الذى يعانى منه من إصابة الرباط الصليبى، خاصة أنهم يرغبون في إنهاء اللاعب لمسيرته الكروية وهو في كامل جاهزيته في الملعب ومتوج ببطولة مع القلعة البيضاء.