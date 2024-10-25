اخبار الرياضه

أبرز ما يهمك قبل الجولة التاسعة من فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة "البريميرليج"، بمواجهة تجمع بين فريقي ليستر سيتي ضد نوتنجهام فورست.

وقبل بداية الجولة التاسعة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يجب التركيز على لاعبي مانشستر سيتي، على الرغم تذبذب مستواهم، إلا أنهم لديهم فرصة كبيرة عندما يقابلون فريق ساوثهامبتون.

ومن المتوقع تألق محمد صلاح أمام أرسنال على الرغم من صعوبة المواجهة أمام أرسنال، إلا أن أداء محمد صلاح المرتفع خلال المباريات الماضية وغياب وليام ساليبا مدافع الجانرز، يمنح صلاح افضلية في مثل هذه المباريات، بالإضافة إلى الظهور الدائم لصلاح بشكل مميز في مثل هذه المباريات.

وعلى جانب أخر من الممكن، الاعتماد على راؤول خيمينيز لاعب فولهام، خاصة خلال مواجهتهم مع فريق إيفرتون، ولديه إمكانية كبيرة للتسجيل خلال هذا اللقاء، بالإضافة إلى سهولة جدول إيفرتون خلال الفترة المقبلة.

لمشاهدة نصائح الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي شاهد الفيديو التالي:


أقرأ أيضاً:
بعد انتهاء السوبر.. موقف إدارة الزمالك تجاه ثلاثي الفريق بالإمارات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا